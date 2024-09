Dramat na wsiach. "Mamy zostawić, żeby się potopiło?"

Według relacji "Tygodnika" tak jest m.in. we wsi Siestrzechowice w woj. opolskim. - My już nie mamy worków, nie mamy czym się zabezpieczać - mówiła w rozmowie z "TPR" Anna Janik, sołtyska wsi. Miejscowi rolnicy mają na własną rękę organizować ewakuację zwierząt hodowlanych. – Musimy ratować to, co się da. Mamy zostawić, żeby to wszystko się potopiło? – pytała Anna Janik.