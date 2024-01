Liczba seniorów w Polsce systematycznie rośnie. Zaskakujące dane

Polskie społeczeństwo się starzeje

Urząd zwrócił uwagę, że w 2022 r. o 3,4 proc. wzrosła do roku poprzedniego liczba osób w wieku 70-74 lata. Zaznaczono, że w 2022 roku w stosunku do roku poprzedniego najbardziej wzrosła liczba osób w wieku 75-79 lat (o 10,7 proc.) i osiągnęła udział w populacji osób starszych na poziomie 12,1 proc. Osoby w wieku co najmniej 80 lat stanowią ok. 16,3 proc. w populacji seniorów (wobec 16,7 proc. w roku 2021).