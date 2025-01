Lidia wywąchała amfetaminę. Udana akcja białostockiej policji

Podlaska policja , zajmująca się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, zatrzymała 36-letniego białostoczanina podejrzanego o handel znaczną ilością narkotyków. W jego mieszkaniu znaleziono pakiety do zgrzewarki, woreczki strunowe oraz wagę elektroniczną.

Podczas przeszukania mieszkania, policyjny pies Lidia , owczarek belgijski wyszkolony do wykrywania narkotyków, wskazał miejsce ukrycia blisko 200 gramów marihuany. Następnie, w piwnicy, Lidia zlokalizowała szafkę, w której znajdował się worek na śmieci z 8 kg białego proszku. Narkotester potwierdził, że to amfetamina o wartości 300 tys. zł.

36-latek usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków, za co grozi mu kara do 12 lat więzienia. Sąd w Białymstoku zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.