Lidl Plus z dużym sukcesem. We wrześniu z aplikacji skorzystały 4 mln osób

Ledwie pół roku minęło od wprowadzenia aplikacji Lidl Plus, a korzysta z niej już niemal 4 miliony osób w Polsce – wynika z badania Gemius. Ten wynik pozwolił wskoczyć sieci do pierwszej piętnastki najchętniej wybieranych aplikacji w Polsce.

Z aplikacji Lidl Plus ( wprowadzonej w Polsce od kwietnia ) skorzystało ponad 3,97 mln użytkowników. W badaniu Gemiusa sieć zajęła czternastą pozycję.

Wynik Lidla jest drugim najlepszym, jeżeli chodzi o sieci sprzedażowe. Więcej internautów skorzystało wyłącznie z aplikacji Rossmanna – 6,2 mln. Dało to tej drogerii dwunaste miejsce w badaniu.

Pierwszą trójkę w badaniu Gemiusa zajęły odpowiednio: aplikacja Google (ponad 18,5 mln użytkowników), aplikacja YouTube (ok. 18,2 mln) i Mapy Google’a (ok. 15,3 mln). Ogółem liczba internautów w Polsce we wrześniu 2019 roku wyniosła 28,2 mln.