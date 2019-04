Lidl wystartował z mobilnym programem zniżkowym

Od dziś klienci Lidla mogą korzystać z mobilnego programu zniżkowego, który umożliwia pobieranie kuponów rabatowych.

Jak to działa? Dziennikarz Wirtualnej Polski, który przed kilkoma dniami testował aplikację , tak opisuje sposób korzystania z niej: "Oferty zniżkowe podzielono na kilka kategorii. Po pierwsze są kupony. Aby zadziałały, trzeba je aktywować. Sieć chce więc, abyśmy byli aktywnymi użytkownikami apki".

Kupony najprawdopodobniej będą obejmowały produkty indywidualnie dostosowane do poszczególnych klientów. W dniu, w którym robił zakupy, o 5 zł mniej można było zapłacić za polędwiczkę wieprzową, o 50 proc. tańsza jest druga paczka parówek Pikok, a mleko bez laktozy można było mieć o 1/3 taniej.

Druga kategoria to "Oferty Lidl Plus", które obejmują konkretne produkty. Jednorazowo w promocji dostępnych będzie 7-8 produktów. Nowości będą się pojawiały co 3 dni.