Lidl rzuca wyzwanie innym sieciom. Koniec z zalewem plastiku

Mniej plastiku, więcej bio. Lidl w markach własnych stawia na biodegradowalne opakowania. I stawia sobie cel – o 20 proc. mniejsze zużycie plastiku w swoich sklepach do 2025.

Sieć zapewnia, że takie opakowania można wyrzucić na kompost lub do kosza z odpadami biodegradowalnymi.

- Do 2025 roku Lidl Polska ograniczy zużycie plastiku o 20%, a wszystkie plastikowe opakowania marek Lidla będą możliwe do recyklingu. Zobowiązanie to dotyczy opakowań jednostkowych oraz zbiorczych produktów marek Lidla, które stanowią znaczą część asortymentu sieci – można przeczytać w komunikacie prasowym.