Lidl wycofuje maszynkę do strzyżenia. Ryzyko pożaru i eksplozji

Lidl prosi klientów zwracanie do sklepów maszynki do strzyżenia włosów marki Silvercrest, ponieważ jej użytkowanie grozi pożarem, a nawet eksplozją. Aby dostać zwrot pieniędzy nie trzeba mieć paragonu.

Wycofanie z rynku dotyczy maszynki do strzyżenia włosów i brody z komorą próżniową SHBV 800 A1 marki Silvercrest o numerze 290952.

Targa GmbH, producent urządzenia, które w sieci Lidl jest sprzedawane pod marką własną Silvercrest, "prosi wszystkich klientów o zastosowanie się do niniejszego wycofania i zaniechanie dalszego użytkowania urządzenia", a także "przeprasza nabywców za powstałe niedogodności".

To już kolejne w tym miesiącu wycofanie niebezpiecznego towaru ze sklepów należących do niemieckiej grupy Schwarz. W połowie marca Kaufland poinformowało wycofaniu metalowej skrzynki na listy, ponieważ może przyczynić się do poważnych skaleczeń.