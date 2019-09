Lidl zdradził listę płac. 4 tys. zł dla magazyniera na start

Pracownik magazynu na start może liczyć na 4 tys. brutto, operator wózka widłowego zaczyna negocjacje od 4 050 zł brutto. Lidl Polska właśnie przekazał garść danych o liczbie pracowników i ich zarobkach.

Skąd to wiemy? Lidl opublikował właśnie "raport statystyczny" podsumowujący 2 ostatnie lata działalności w Polsce. I tak, w lutym 2019 r. firma zatrudniała 17 561 osób na umowę o pracę. Wśród zatrudnionych wyraźnie przeważają kobiety. Większość z pracowników to osoby pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. Najstarszy pracownik Lidl Polska ma 68 lat, najmłodszy 18 lat. Na wynagrodzenia dla pracowników w roku obrotowym 2018/2019 firma przeznaczyła 839 814 300 zł.

Rozpoczynający pracę w Lidlu pracownik magazynu obsługujący wózek widłowy może liczyć na pensję w wysokości 4050 zł brutto. Po trzech latach pracy jego wynagrodzenie wzrośnie do 4900 zł brutto. Nowy pracownik sklepu otrzymuje od 3100 do 3850 zł brutto – w zależności od miejscowości. Po dwóch latach jego wynagrodzenie wzrasta do 3450 zł brutto w małych miejscowościach i do 4350 zł brutto w aglomeracjach.