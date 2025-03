Likwidują część ROD. Powstanie tam autostrada

"Trwają przygotowania do rozbiórek samowoli budowlanych, które stoją w pasie ostatniego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia . W sumie do likwidacji przeznaczono ponad 130 domków letniskowych, altanek czy budynków gospodarczych" - pisze tuwroclaw.pl.

Rodzinnym Ogrodom Działkowym groziła w ubiegłym roku masowa likwidacja. Przepisy dopuszczały bowiem zaszeregowanie gruntu do jednej z 13 stref. Polski Związek Działkowców podkreślał, że ROD-y będą bezpieczne wyłącznie wtedy, gdy tereny, na których się znajdują, zostaną zaklasyfikowane do jednej z trzech z nich. Każda inna decyzja sprawi, zdaniem PZD, że ROD "będzie spełniał przesłanki do likwidacji". Gminy miały czas na podjęcie decyzji co do przeznaczenia terenu do końca 2025 r.