Limity na stacjach paliw. "Mają znaczenie psychologiczne"

Na wielu stacjach wprowadzono limity sprzedaży paliwa. Nie wolno tankować do kanistrów. - Te limity mają pewne znaczenie psychologiczne. Jak powiemy o panice, to panika się zacznie. A widzieliśmy w pierwszych dniach po inwazji na Ukrainę, że na stacje wręcz uderzono, pojawiały się ogromne kolejki i spowodowało to problemy logistyczne. To doświadczenie wielu Polakom się udzieliło, dodatkowo mamy szybko rosnące ceny i wszyscy chcą się jakoś zabezpieczyć. Żeby uniknąć ponownego klinczu logistycznego, wprowadzono te limity, ale to nie są limity bardzo dotkliwe, zwłaszcza dla kierowców aut osobowych - powiedział w programie "Newsroom" WP dr Jakub Bogucki, analityk e-petrol.