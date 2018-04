Linie lotnicze przekażą dane pasażerów służbom. Dzięki temu latanie ma być bezpieczniejsze

Straż graniczna będzie wkrótce otrzymywać od linii lotniczych szczegółowe dane o pasażerach. Ma to pomóc w zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu terroryzmu oraz innych przestępstw.

Jak przekonuje ministerstwo, przekazywane dane pozwolą m.in. na przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym i ściganie sprawców innych przestępstw, ułatwią także współpracę państw Unii Europejskiej w tym zakresie. Ustawa ma na celu dostosowanie krajowych przepisów do regulacji wspólnotowych – dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia regulacji do 25 maja 2018 r. Swój system automatycznego zbierania i przekazywania danych mają już Wielka Brytania, Belgia, Dania, Francja, Holandia i Szwecja.

Zgodnie z przepisami przewoźnicy lotniczy będą zbierać i przekazywać m.in. takie dane jak imiona i nazwiska pasażerów, daty rezerwacji i trasy przelotów (są to tzw. dane PNR). Nie będą natomiast zbierane tzw. dane wrażliwe. Przewoźnicy będą przekazywać dane PNR dotyczące lotów do Unii i wylotów z Unii. Zebrane w ten sposób dane będzie można wykorzystywać wyłącznie w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie oraz ich ścigania.

Przetwarzanie danych monitorować będzie inspektor do spraw ochrony danych o pasażerach – to on będzie czuwał nad prawidłowością ich przetwarzania, a w przypadku naruszenia zasad będzie mógł zawiadomić o tym fakcie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane będą przetwarzane, będzie miała prawo do kontaktu z inspektorem.