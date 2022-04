List "Solidarności" do prezesa Auchan. "Obserwujemy odpływ klientów"

Należą do nich m.in. Auchan i Leroy Merlin, a do niedawna także Decathlon, należące do tego samego, francuskiego właściciela. Za pozostawanie w Rosji spada na nie ogromna krytyka, aktywiści zachęcają też do ich bojkotu. Jak wynika z danych twórców aplikacji Yanosik, ruch w tych sieciach rzeczywiście zmalał.