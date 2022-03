"Bojkot ma sens". Były minister tłumaczy, dlaczego oddolne sankcje wobec Rosji są ważne

Eksport surowców jest dla Rosji najważniejszy

Unia Europejska jest największym odbiorcą rosyjskich towarów - podlicza Polski Instytut Ekonomiczny, powołując się na dane Eurostatu. W 2020 r. do UE trafiło 33,8 proc. rosyjskiego eksportu. To ponad dwa razy więcej niż do Chin (15 proc.). Do Wielkiej Brytanii eksportowane jest z kolei 6,9 proc. rosyjskiej produkcji, a do USA 3,3 proc.