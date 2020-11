Lockdown. Sklepy z wyposażeniem wnętrz zamknięte. Ikea zaskoczona

Sklepy z meblami nie będą mogły działać co najmniej do 29 listopada. Rozporządzenie, które reguluje to, co się zmieni od soboty, poznaliśmy w piątek wieczorem. Zaskoczyło to m.in. Ikeę, która od razu zareagowała na Twitterze.

