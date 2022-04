Lody Ekipa wracają. W zeszłym roku wywołały absolutne szaleństwo

W ubiegłym roku firma Koral wprowadziła na rynek lody sygnowane nazwą słynnej grupy YouTuberów. Stojący za Ekipą - bo tak nazywa się ta grupa - Karol "Friz" Wiśniewski to dla nastolatków absolutny idol, a sukces lodów Ekipa przerósł najśmielsze oczekiwania twórców. Gdy sezon się skończył, skończyła się sprzedaż lodów. Od poniedziałku wracają one jednak do sklepów. Będzie powtórka z rozrywki?