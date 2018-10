LOT i pat. Strajk zawieszony do rana

- Chcieliśmy rozmawiać i wyciągnęliśmy rękę. Związkowcy jednak nie przyjęli naszych warunków – mówi w rozmowie z nami Adrian Kubicki, rzecznik PLL LOT. – Zarząd zna zasady od samego początku – ripostuje Agnieszka Szelągowska, jedna z liderek strajku. I informuje, że strajk jest zawieszony do 6 rano w środę. Wygląda więc na to, że w spółce mamy pat.

Agnieszka Szelągowska to jedna z liderem Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego w PLL LOT (Foto Olimpik/REPORTER, Fot: Foto Olimpik/REPORTER)

Jak pisaliśmy w naszym serwisie, późnym popołudniem zarząd spółki złożył strajkującym propozycję spotkania. Warunek był jednak taki, że uczestniczyć w nim będą wszyscy protestujący. Na początku mówiło się o spotkaniach indywidualnych, później jednak stanęło na rozmowie ogólnej.

- Chcieliśmy już ten cały spór o legalność strajku zostawić na boku i porozmawiać z tymi ludźmi, bo przecież każdy z nich ma inną historię. To była uczciwa propozycja – mówi nam Adrian Kubicki, rzecznik prasowy LOT-u.

Okazało się jednak, że związkowcy nie chcą rozmawiać w takiej formie. - Zostaliśmy poinformowani przez jednego z członków związków zawodowych, że rozmowy mają się toczyć tylko z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, bez udziału wszystkich protestujących – relacjonuje przedstawiciel spółki.

- Jeśli umowa jest taka, że liderzy związkowi są delegowani tylko do zajmowania stanowiska, to co stoi na przeszkodzie, aby w rozmowach uczestniczyły wszystkie osoby, których sprawa dotyczy? – pyta Kubicki.

- A czy jak pan prezes jedzie negocjować leasing samolotów to też jedzie ze wszystkimi pracownikami? – ripostuje Agnieszka Szelągowska, przedstawicielka związku zawodowego pracowników personelu pokładowego i jedna z liderek strajku.

- Rozpoczynając ten strajk wszyscy pracownicy uznali, że reprezentuje ich Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy - mówi nam Agnieszka Szelągowska. – Pracodawca próbuje ominąć to ciało, żeby móc łatwiej zmanipulować poszczególnych pracowników.

Przedstawicielka związkowców potwierdziła tym samym, że na razie żadnych rozmów nie będzie i strajkujący zawieszają protest do środowego poranka. - Ale w środę o 6 rano spotykamy się ponownie i walczymy dalej, do samego końca - zapowiada Szelągowska.

Dlaczego strajkujący nie biorą pod uwagę rozpoczęcia rozmów w większym gronie? – My (liderzy strajku – red.) znamy metody i umiejętności manipulacji prezesa, dlatego to my powinniśmy uczestniczyć w rozmowach z zarządem – mówi Szelągowska.

Jak dodaje, strajkujący wciąż liczą na interwencję premiera, który do tej pory nie zaangażował się w tę sprawę oraz nie zabiera głosu w sprawie sytuacji w spółce.