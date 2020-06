Loty do Grecji. Z Polski dotrzesz bez problemu, chyba że lecisz z Katowic

15 czerwca Grecja wchodzi w kolejną fazę odmrażania turystyki. A to oznacza, że międzynarodowe samoloty znów będą mogły lądować w Atenach oraz Salonikach. Pod koniec maja w Polsce zrobiło się o tym głośno, bo naszego kraju na liście "dozwolonych" nie było. Teraz jednak już jest, choć w przypadku niektórych lotów, wdrażane będą szczególne środki ostrożności.

"Grecja jest znów gotowa, by zaprosić cały świat do siebie" - czytamy na stronach tamtejszego resortu spraw zagranicznych. Od 15 do 30 czerwca na obu lotniskach będą wykonywane jedynie "testy przypadkowych osób".