Loty widmo. Rzecznik KE: linie same decydują się na puste loty

- Przepisy UE nie zobowiązują linii lotniczych do latania. Jeśli linie lotnicze decydują się na puste lub prawie puste loty, dzieje się tak dlatego, że tak same zdecydowały – poinformował PAP rzecznik KE Stefan De Keersmaecker pytany o krytykę KE ze strony linii lotniczych Lufthansa. Niemiecki przewoźnik narzeka, że musi do końca marca wykonać 18 tys. pustych lotów.