Łowcy szpiegów poszukiwani do pracy w ABW. Tyle można zarobić

W regulacji czytamy, że stawki minimalnych uposażeń zasadniczych wzrosną o 15 proc., a stawki maksymalnych uposażeń zasadniczych - o 20 proc. To oznacza, że po wejściu w życie rozporządzenia, funkcjonariusz ABW będzie mógł liczyć na stawkę minimalną od 2,2 do 12,1 tys. zł. W przypadku stawki maksymalnej będą to widełki 4,7-16,2 tys. zł.