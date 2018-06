Lubin. Pióra w skrzydełkach KFC

W moim kurczaku z KFC są pióra – zaalarmował nas nasz Czytelnik z Dolnego Śląska. I przesłał fotki feralnego jedzenia. Mamy odpowiedź firmy.



„Witam w miejscowości Lubin w KFC które znajduje się w galerii zakupiłem kurczaka w domu po rozpakowaniu okazało się że w panierce znajduję się pióra odechciało mi się jeść całość musiałem wyrzucić do śmieci” – napisał do nas pechowy klient sieci amerykańskich restauracji. Dostaliśmy od niego także fotografie rzeczonej potrawy.

Nie pozostawiają one wątpliwości – spod panierki, którą okryte jest mięso, faktycznie wystają pióra. Zwróciliśmy się więc do firmy AmRest, czyli polskiego operatora i franczyzobiorcy sieci KFC. „Przykro nam, że nasz Gość otrzymał produkt niespełniający w pełni standardów” – pisze Adrian Wnęk z biura prasowego spółki. Firma zachęca poszkodowanego klienta do kontaktu.