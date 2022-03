Ludzie wpłacili zaliczki, deweloper zniknął. Rusza śledztwo ws. budowy w Radomiu

W 2021 r. w Polsce zostało oddanych do użytku niemal 235 tys. nowych domów i mieszkań. Tak dobrych wyników nie było od 1979 roku. Już we wtorek 8 marca odbędzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Najprawdopodobniej rada podejmie decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych oznacza to wyższe raty, a dla tych, którzy chcą wziąć taki kredyt, mniejszą zdolność kredytową.