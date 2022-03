Raty kredytów pójdą w górę. Analitycy mają złe wieści

Raty w górę

Według analityka niezależnie od ostatecznej skali zmian "niemal pewne" jest to, że w marcu stopy procentowe w Polsce wzrosną. "Dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych oznacza to wyższe raty, dla tych którzy chcieliby takie kredyty zaciągnąć, oznacza to mniejszą zdolność kredytową, a dla oszczędzających konsekwencją jest to, że oprocentowanie depozytów (...) wzrośnie" - zauważył Bartosz Turek.