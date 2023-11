Ma 820 mln zł długu. Eksperci: jak można było dopuścić do tego?

ZUS informuje, że na dzień 31 lipca 2023 roku, maksymalna kwota zadłużenia płatnika aktywnego wyniosła 819,8 mln zł, a minimalna - 1 grosz. Rok wcześniej było to odpowiednio 818,9 mln zł oraz 1 grosz. Zakład nie odpowiada jednak na pytania dotyczące m.in. powstania pierwszego z wymienionych długów, a także jego egzekucji. Nie komentuje również, co należałoby zrobić lub zmienić, żeby nie dochodziło do sytuacji, w której aktywny płatnik ma wielomilionowe zadłużenie. Nie wyjaśnia też, czy ewentualnie trwają prace nad zmianą przepisów w tym zakresie.