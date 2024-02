Kołodziejczak powąchał cukier na granicy. "Zwrócę się do premiera"

- Wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia, by sanepid nadzorował każdą partię cukru przyjeżdżającego do Polski - zapowiedział wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Podczas kontroli na przejściu granicznym z Ukrainą stwierdził, że partia cukru, którą wąchał na granicy "miała dziwny zapach". Dodał, że zwróci się do premiera i ministra rolnictwa, by ograniczyć napływ cukru do kraju.