Majątek koronowanych głów. Ekscentryczny sułtan Brunei wcale nie jest najbogatszym monarchą świata

Bogaty jak monarcha? Oczywiście, w porównaniu ze statystycznym Europejczykiem, Kate Middleton z mężem prowadzą baśniowe życie w pięknym i bardzo drogim pałacu, lecz w zestawieniu z rodziną króla Tajlandii są tylko ubogimi znajomymi.

Do królowej Elżbiety II należy wiele pałaców, ogrodów, bogata kolekcja sztuki. To wszystko robi wrażenie, ale ten majątek to za mało, by usytuował ją gdzieś wysoko w rankingu najbogatszych głów państwa. Takie zestawienie naprawdę istnieje – przygotował je magazyn "CEOworld". By dostać się do pierwszej dziesiątki, trzeba dysponować fortuną o wartości co najmniej 1 mld dol.