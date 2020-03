Majonez Kielecki bez jajek od kur z klatek. "Ważny jest dla nas stan zwierząt hodowlanych"

Dobrostan zwierząt hodowlanych jest dla nas ważny – zapewnia producent Majonezu Kieleckiego i rezygnuje ze stosowania jajek z chowu klatkowego. Na razie dotyczy to tylko jednego produktu, ale dalsze zbliżanie się do "jajek od szczęśliwych kur" nie jest wykluczone.

- Działanie to stanowi kolejny etap realizacji długofalowej strategii zmierzającej do całkowitej rezygnacji przez WSP Społem z przytoczonych powyżej surowców. W trosce o dobrostan i los zwierząt hodowlanych firma chce wdrożyć nowe rozwiązania produkcyjne do końca 2025 roku – czytamy w komunikacie.