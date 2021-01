Majonez na odchudzanie w Lidlu. "Jedz tłuszcz by spalać tłuszcz"

Okazuje się, że lata doświadczeń dietetyków i instruktorów sportowych spisać można na straty. Nową ścieżkę w drodze do wymarzonej sylwetki wytyczył Lidl.

W ofercie sklepów od poniedziałku znaleźć można produkty od firmy Roleski. Są to ketchupy, majonez, sosy czosnkowe czy choćby sos sezamowy. Dodatki do posiłków opatrzone są dopiskiem "keto". W informacji w gazetce czytamy, że "dieta ketogeniczna szybko zyskuje na popularności".

- Dieta ketogeniczna to bardzo specyficzna dieta. Polega ona na spożywaniu tłuszczy, białek i węglowodanów w konkretnych proporcjach. Tłuszcz to 80 a nawet 90 proc. całkowitego dziennego spożycia, a reszta to białko i węglowodany czyli 10 lub 20 proc. - tłumaczy w rozmowie z WP Finanse Marta Gontarzewska, dietetyk.