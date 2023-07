Mało kto powie złe słowo. Tak Polacy oceniają gościnność górali

Ostatnio głośno było o góralce, która zagrodziła szlak na Gubałówkę i zaczęła pobierać opłaty. Jej zdaniem teren należy do niej, tymczasem według PTTK i Polskich Kolei Linowych - do Skarbu Państwa. Zrobiła się afera, PTTK szlak zamknęło, a sprawa trafiła do sądu.