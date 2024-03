Nabór ma wrócić w marcu. Wiceministra o rządowym programie

Wiceministra powiedziała, że będą wdrażane kolejne programy, chociażby Aktywny rodzic. Według wcześniejszych zapowiedzi resortu rodziny zakłada on dodatkowe świadczenie w wysokości 1500 zł miesięcznie dla rodziców, którzy chcą wrócić do pracy. Mają mieć oni wybór — czy zostawić dziecko pod opieką np. członka rodziny, czy też zostawić je w odpowiednim miejscu opieki. Świadczenie ma przysługiwać do 3. roku życia dziecka.