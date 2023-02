Nawet sto tysięcy nowych miejsc w żłobkach. Wkrótce rząd rozdzieli pieniądze

19 stycznia resort rodziny oraz resort funduszy i polityki regionalnej ogłosiły nabór do nowej edycji programu "Maluch plus". W ramach programu rząd dokłada się finansowo do tworzenia nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i innych miejscach opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia. Na złożeniu wniosku był miesiąc, dlatego w poniedziałek ministerstwo rodziny podało najnowsze informacje na temat naboru.