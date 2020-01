Małżeństwo i formalności w urzędzie. Ministerstwo tłumaczy jak zrobić to online

Coraz więcej spraw urzędowych można załatwić bez wychodzenia z domu - przez internet. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało krótki poradnik dla zaręczonych.

"To, czego na pewno będziecie potrzebowali, to odpisy aktów urodzenia. Nie zaprzątajcie sobie głowy telefonami do rodziców czy przeszukiwaniem mieszkania. Wejdźcie na www.gov.pl i tam to załatwcie" - czytamy w komunikacie.