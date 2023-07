Mandat za dokarmianie gołębi. Oto kiedy można dostać karę

Dokarmianie gołębi upośledza ich zdolność do poszukiwania pokarmu samodzielnie. Sprawia też, że w miejsce dokarmiania zlatuje ich większą liczba, co prowadzi do zanieczyszczenia otoczenia. Do tego pokarm, który otrzymują od ludzi, często źle wpływa na ich zdrowie - szkodzi im bowiem na przykład chleb (można im dawać natomiast ziarna bogate w białko i tłuszcz, jak na przykład słonecznik). Polskie prawo nie zabrania dokarmiania ptaków, lecz - jak się okazuje - Straż Miejska może powołać się na artykuł 145 Kodeksu wykroczeń, który stanowi: