Marian Banaś nie będzie miał litości. Szykuje się wysyp kontroli NIK. Pogrążą PiS?

Przez ostatnie siedem lat około 12 proc. przeprowadzonych przez NIK kontroli kończyło się zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. – Liczymy się, że za kadencji Banasia tych zawiadomień będzie więcej – mówi jeden z polityków PiS.

Jak udało się jednak ustalić dziennikarzom „DGP”, 21 z nich trafiło do śledczych, aby ci zajęli się nimi pod kątem sprawdzenia, czy nie doszło do złamania prawa.

Anonimowy polityk PiS dorzuca, że partia liczy się z tym, iż za kadencji Banasia zawiadomień do prokuratury będzie więcej.

Tradycyjnie najważniejszą kontrolą Izby jest wykonanie budżetu państwa. W 2020 r. pod lupą kontrolerów znajdzie się także zarządzanie majątkiem i finansami TVP. Do tego badane będzie, czy Narodowy Bank Polski prawidłowo, przejrzyście i gospodarnie zarządzał swoimi finansami w latach 2015–2020 – wylicza „DGP”.

Obok TVP i NBP kontrolerzy odwiedzą w tym roku także Służbę Ochrony Państwa i sprawdzą, jak jest przygotowana do realizacji ustawowych zadań. Ponadto NIK przyjrzy się, czy Siły Zbrojne RP są w stanie szybko osiągnąć pełną gotowość mobilizacyjną i bojową w wypadku zagrożeń zewnętrznych. Kolejny obszar do kontroli to szeroko pojęta służba zdrowia. Na radarze znajdzie się NFZ i jego działalność w 2019 r.