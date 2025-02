Bezdomni wygrali fortunę w zdrapce. Sprawą zajmuje się francuska policja

Następnego dnia bezdomni wrócili do kiosku, by sprawdzić wyniki. Jedna z zakupionych zdrapek okazała się zwycięska. Mężczyźni wygrali 500 tys. euro, czyli ponad 2 mln zł. Właściciel sklepu poinformował ich, że muszą zgłosić się do organizatora loterii - firmy Française des Jeux, aby odebrać nagrodę.

Złodzieje nie zgłosili się po wygraną, a informacja o pochodzeniu zdrapki dotarła do policji. Organizator loterii zawiesił wypłatę nagrody do czasu wyjaśnienia sprawy . Policja poszukuje zwycięzców, którzy zniknęli.

Udał się do punktu, gdzie spotkało go rozczarowanie. Okazało się bowiem, że zwycięska zdrapka była uszkodzona i rozdarta na pół, przez co pracownica odmówiła jej przyjęcia. Jak przekonywała, skaner nie odczyta kodu kreskowego zdrapki, a jest to niezbędne do wypłacenia nagrody. "Zwycięzca" odszedł z niczym.