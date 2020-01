WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne CZY TO SIĘ OPŁACA? + 5 pizzaKuba Jankowskitesty konsumenckieczy sie oplacakinga jurga 28-12-2019 (17:50) Marka własna dyskontu vs popularny producent. Przetestowaliśmy gotowe pizze ze sklepu W najnowszym odcinku "Czy to się opłaca?" przetestowaliśmy gotowe pizze ze sklepu. Czy ta tania z dyskontu okaże się być godnym konkurentem... Rozwiń Bondziorno siniora Jeśli dzisiaj w … Rozwiń Transkrypcja: Bondziorno siniora Jeśli dzisiaj w naszym programie I druga oraz Dzień dobry Patrycja rysujemy dwie pizze gotowe Z serem i z szynką czyli taka najpopularniejsza którą Najbardziej rozkurwimy te dwie pizze obydwie są z szynką i serem czyli takie klasyczne połączenie Tak wygląda bardzo pusto A ta wygląda Bardzo sucho w Masz ten nie macany czy jeszcze wezmę ten Unosi się jednak jakiś tłuszcz i nie wiem jakiej jakości jest to tłuszcz i to nie wygląda do końca apetycznie Nie Zioła na mecz Robin test Magdy Gessler Nie Stoi Tak stoi to do I nie chodzi o Ja czuję wyraźniejszy Taką w sensie szynkę a jaką Mielonka Kruszynka No to się zgodzą strasznie tłusta Puść tam Olive Ten ser to wszystko Manem jest jadalny prawda jak Też jest bardzo miło To odważne słowa Czuję Fakturę tych składników szczególnie tej przypieczony szynki Ale Smart czy drożdżowy No i tej szynki jest obficie Pizza którą mamy pokoje Ten kawałek jest Bardziej Bed Wars Jest cieńsza i to sporo No dwa razy myślę tak Nic nie opada Marzenia emeryta ta pizza po prostu no to co Tutaj bardzo wyraźnie Smak pomidor Czuję tutaj Typu Majeranek jakieś oregano Niż smak pomidorów mam wrażenie jakbym miał Karton Sosem pomidorowym Tak dawno wypowiedział że całkiem do Te kawałki mięsa są troszkę lepszej jakości niż tutaj Czy mnie też trochę tego sera w tych miejscach Kiedy będzie widzimy to żółte kropki Ciasto jest takie mnie gumowe może też właśnie dlatego że jest cieńsze czyli umówmy się już teraz nie wybieramy Ale mniejsze zło w pizzowym świecie Która z nich jest lepsza twoim Skalite gotowych No to to jest nawet Jakiś 7 na 10 Prawda że to zjem i mówię dobra no jest Całkiem sensowne całkiem dobre to wydaje mi się że zjem i powinno do Ale przynajmniej nie jestem już głodny Ja bym się chyba jednak wspaniała kute Wybierasz tą względu na to że jest większa Bo tutaj ewidencja tablica Może nie dwa razy większy ale półtora razy większa niż ta Znaczy rozmiar nie ma znaczenia Deskorolka jest moja faworytka To w takim razie Ile twoim za 9 12 zł i 19 gr za tyle ją kupiliśmy i to jest uwaga 330 Ile zapłaciliśmy za 690 Covers skarbie nie kupowałeś pizzy 11/9 Ile kosztuje opakowanie 5 Kto jest dyskontu interesu prawnego Ta jest popularnego producenta to Tapicer którą wybrała się do pizza z dyskontu Z Biedronki E Ristorante pizza To mam nadzieję że więcej stara w ogóle to jest Cały czas tarta z mozzarellą Najlepsza OK A tutaj jest mieszany i jest jej związku Te wszystkie Przewagi Pizzy z Dyskont Odpowiedz Czy ta pizza się opłaca ta którą wybrał Według mnie nie ja bym tyle nie zapłaciła chyba za gotową pizzę która jest jednak średnia w To się opłaca czy nie Przemyślałem sprawę i twierdzę że jednak te 12 zł Kto jest do przeżycia Moim zdaniem też nie Szczerze musiałem Dużo dobrego wina żeby to dobrze smakował Bo to Kapica moje Opłaca się Jest to dobra opcja na czarną godzinę na To jest absolutnie Pyszna opcja Więc Zbudowanie taniej w porównaniu z tą bardzo popularną którą można Praktycznie w każdym sklepie A więcej Więcej szczęki OSD I Tosia