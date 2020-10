Marnujemy tyle żywności, że starczyłoby na wyżywienie Polaków przez 66 lat

1,3 mld ton - tyle żywności marnuje się co roku na świecie. To by wystarczyło, żeby wyżywić mieszkańców Polski przez 66 lat. Problem z marnotrawstwem jedzenia związany jest nie tylko z zepsutymi produktami w naszych lodówkach, ale rozpoczyna się już na etapie produkcji u rolnika.

