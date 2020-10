Polacy nie dbają o jedzenie. Tesco rusza z kampanią edukacyjną

"Kochaj jedzenie, nie marnotrawienie" - tak brzmi nowe hasła kampanii społecznej sieci Tesco. Sklep przeprowadził badania, z których wynika, że Polacy nie wiedzą, jak ograniczać marnowanie żywności.

Ponad 9 mln ton - tyle jedzenia marnuje się w Polsce w ciągu roku. Sprawa jest poważna, a problemem wydaje się być brak wiedzy na temat tego, jak nie marnować żywności.

Według badań przeprowadzonych przez Tesco, co czwarty Polak nie posiada umiejętności zaplanowania zakupów i nie ma wiedzy na temat prawidłowego przechowywania produktów. A po kilku dniach prowadzi to do psucia się żywności, w konsekwencji do wyrzucenia.

Co czwarty Polak przyznaje, że zakupy, które robi, są tak naprawdę za duże - decyzja o kupnie produktu nieraz jest nieprzemyślana i dość spontaniczna. Z kolei tylko mniej niż połowa badanych (44 proc.) deklaruje, że ma odpowiednią wiedzę, aby robić zakupy tak, by tej żywności nie marnować.

Co ciekawe - badania przeprowadzone przez Tesco wskazują na to, że to kobiety bardziej przejmują się marnowaniem żywności. 56 proc. z ankietowanych przyznało, że temat ten wzbudza w nich poczucie winy. Tej samej odpowiedzi udzieliło 40 proc. badanych mężczyzn.

- Wiedza na temat niemarnowania żywności wciąż nie jest wystarczająca i chcemy to zmienić, docierając z naszą kampanią do jak największej liczby osób, bez względu wiek, płeć i wykształcenie - mówi Daria Kulińska, dyrektorka komunikacji Tesco Polska.

A co do wykształcenia - według badań, również ma ono znaczenie. Im wyższe wykształcenie, tym wyższą wiedzę na temat gospodarowania żywności posiadał badany. Osoby z podstawowym wykształceniem o wiele częściej wskazywały na brak wiedzy w zakresie właściwego przechowywania produktów (19,5 proc.) niż te z pozostałych grup wiekowych (średnia 5,7 proc.).

- Gdyby wyrzucona żywność była osobnym państwem, byłaby trzecim co do wielkości emitentem gazów cieplarnianych na świecie. Wyrzucanie jedzenia ma więc również olbrzymie konsekwencje w wymiarze ekologicznym - mówi Dorota Jezierska, wiceprezeska Federacji Polskich Banków Żywności.

Problem jest więc ogromny, a jego istotą są braki w edukacji. Dlatego od października Tesco rusza z kampanią edukacyjno-informacyjną "Kochaj jedzenie, nie marnotrawienie".

W sklepach rozwieszone zostaną plakaty, na których znajdą się przydatne rady do prawidłowego przechowywania żywności. Oprócz tego, Tesco stawia też na komunikację w sieci - na stronie internetowej sklepu oraz na profilach w mediach społecznościowych. Tam klienci dowiedzą się o tym, jak dbać o produkty, by się nie zmarnowały oraz jak maksymalnie wykorzystywać to jedzenie, które mamy już w domu.