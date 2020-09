Marzniesz w domu, a kaloryfery zimne? Sezon grzewczy to mit. Interweniuj w spółdzielni

Termin "sezon grzewczy" to pozostałość z poprzedniej epoki, kiedy ścisłe zasady i daty regulowały nawet takie sprawy jak ciepło w mieszkaniach. Kiedyś do mieszkań mogło popłynąć ciepło, jeśli temperatura zewnętrzna o godz. 19 w ciągu kolejnych trzech dni była niższa od 12 st. C. Obecnie przepisy są mniej precyzyjne.