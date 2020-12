Maseczki w miejscu pracy. Co musisz wiedzieć, by uniknąć surowej kary?

Maseczki w pracy. Ciarka: każdego zakładu nie sprawdzimy

Maseczki w miejscu pracy to jednak nie wszystko. Okazuje się bowiem, że nowe przepisy dotyczą takżeosób przebywających w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Maseczki w miejscu pracy. Co się zmienia?

Przypomnijmy, że obowiązek noszenia maseczek obowiązywał do tej pory tylko tych pracowników, którzy obsługiwali klientów albo interesantów. Natomiast większość osób, które wykonywały czynności zawodowe, nie musiało ich nosić.

Mały pokój w urzędzie czy wielki open space w prywatnej firmie - to nie ma znaczenia, obowiązek noszenia maseczek zmienił bowiem reguły gry. Jeśli pracownik nie jest w nim sam, to musi zasłonić usta i nos. To efekt rozporządzenia, które weszło w życie 28 listopada, a od poniedziałku zaczęło funkcjonować w praktyce jak Polska długa i szeroka.