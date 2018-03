Masło skażone bakteriami E.coli. Jest śledztwo w tej sprawie

Prokuratura we Wrześni wszczęła śledztwo ws. ewentualnego wprowadzenia przez miejscową mleczarnię na rynek 10 ton masła z bakterią E.coli. Spółdzielnia twierdzi, że skażenia nie było.

O tym, że kilka ton skażonego masła trafiło do sprzedaży na polskim rynku jako pierwszy poinformował lokalny tytuł "Wiadomości Wrzesińskie". Z zamieszczonej w gazecie relacji wynika, że fakt skażenia trzech bloków, jeszcze przed skierowaniem produktu do dystrybucji, wykryła specjalistka do spraw jakości Arleta Student. Dzień po tym, jak przekazał informację o problemie prezesowi Spółdzielni Mleczarskiej Dariuszowi Golińskiemu, została zwolniona.