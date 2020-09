Masowe kontrole wśród grzybiarzy. 3000 euro kar

Któż spodziewałby się, że zbieranie grzybów to działalność na granicy prawa. We Włoszech te kwestie traktuje się bardzo serio. Przekonali się o tym grzybiarze, którzy w rejonie Parmy zebrali nielegalnie 100 kg grzybów.

We Włoszech, aby zbierać grzyby trzeba mieć abonament. Na tydzień jest to wydatek 40 euro, na rok - 100 euro.

Straż Leśna skrupulatnie kontroluje uczestników grzybobrania do tego stopnia, że wymierza też kary za to, że nie oczyścili grzybów w chwili ich zbioru oraz za brak odpowiednich pojemników do ich transportu.