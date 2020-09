Mandaty za grzybobranie. Za co grozi nam "grzywna" od leśników?

Mandaty za grzybobranie to nie fikcja. Chociaż w Polsce grzyby można zbierać niemal w każdym lesie, bez żadnych limitów, to już u naszych zachodnich sąsiadów wygląda to zupełnie inaczej. W Niemczech z lasu można wynieść na przykład do 1 czy 2 kg grzybów na osobę. Kary za niestosowanie się do tych ograniczeń mogą sięgać nawet w przeliczeniu nawet ponad 7 tys. zł.