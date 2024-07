Masowo znikają pasieki. Polscy pszczelarze mają ogromny problem

Jak dodaje, osoby, które nadal chcą pracować przy pszczołach np. w małych pasiekach mogą zarazić kolejne pszczele rodziny. - To tykająca bomba ekologiczna, jeśli do tego dojdzie, to będziemy mieli do czynienia z masowym wymieraniem pszczół. Wierzę, że tak nie będzie, ale musimy spodziewać się najgorszego - kwituje.