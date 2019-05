Matura 2019 i alarm bombowy w kilkudziesięciu szkołach. Część egzaminów opóźniona

We wtorek o godz. 9:00 rozpoczęła się obowiązkowa matura z matematyki. Jednak w kilkudziesięciu szkołach ponadgimnazjalnych podobnie jak w poniedziałek, ogłoszony został alarm bombowy.

Matura 2019 oraz alarm bombowy w szkołach na terenie całej Polski

- Szkoły ponadgimnazjalne, podobnie jak w poniedziałek, zgłaszają do służb i do okręgowych komisji egzaminacyjnych, że otrzymały drogą mailową informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego - informował we wtorek rano dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) Marcin Smolik, cytowany przez Interię.