Mikołaj Kopernik inspiracją

Wybór nazwy Miko_Kopernik nie jest przypadkowy. Nawiązuje on do historycznej postaci Mikołaja Kopernika, który przez większość swojego życia był związany z Warmią. W tworzeniu tożsamości naszego wirtualnego influencera wykorzystaliśmy elementy z biografii tego wybitnego naukowca, umieszczając go w kontekście współczesności. Nasz Miko jest zainteresowany kosmosem i ekonomią, ale również prowadzi aktywny tryb życia - biega, jeździ na rowerze i korzysta z uroków Warmii, Mazur i Powiśla.