mBank zmienia logo. Spróbuj znaleźć różnice

Nowe logo mBanku, które właśnie bank zaprezentował, niewiele różni się od starego. Instytucja finansowa sama przyznaje to w komunikacie prasowym, w którym przekonuje, że logo wprawdzie jest "to samo, ale lepiej dopasowane do cyfrowego świata".

mBank prezentuje nowe logo. (Materiały prasowe, Fot: mBank)