McDonald's wprowadza zmiany w kultowej ofercie. Sieć przedstawiła 5 zobowiązań

Koniec tuczenia dzieci fast foodami - zapowiada sieć McDonald's. Ich kultowe zestawy Happy Meal mają być zdrowsze.

Sieć McDonald's zobowiązała się do "odchudzenia" swoich zestawów dla dzieci. Deklarację składa globalnie, co znaczy, że zmiany mają być wprowadzone na całym świecie. Wspólnie z organizacją Alliance for Healthier Generation, promującą m.in. zdrową żywność, McDonalds przygotował 5 zmian.