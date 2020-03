Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) zwraca się do nauczycieli z prośbą o wspieranie uczniów w czasie, gdy zamknięte są szkoły. Wśród potencjalnych narzędzi do samodzielnej pracy w domu wskazuje się wybrane platformy edukacyjne, strony i serwisy.

MEN apeluje do nauczycieli, by pomagali uczniom w nauce za pośrednictwem internetu

Szef resortu edukacji Dariusz Piontkowski zachęca nauczycieli, by ci wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu.MEN zachęca do korzystania z dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych.

- We współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji byliśmy przygotowani do szkolenia nauczycieli w ramach programu "Enter Plus", miały objąć kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli, ale teraz to przyspieszymy i rozszerzymy – zapowiedział przy okazji Piontkowski.