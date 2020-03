MEN. Resort wprowadza zmiany przepisów dot. nauki zdalnej

Nauczanie zdalne miało do tej pory charakter uznaniowy, a same szkoły nie miały obowiązku realizacji programu nauczania zgodnie z ustalonym na początku roku planem. Wszystko zmienia wdrażane przez MEN rozporządzenie dot. nauki zdalnej. "Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19" - uzasadnia resort.

MEN. Resort wprowadza zmiany przepisów dot. nauki zdalnej

Nowe przepisy dotyczące zdalnego nauczania obowiązywać będą do 10 kwietnia, ale w razie potrzeby ten termin zostanie przesunięty - informuje MEN.

Przypomnijmy, że premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek o przedłużeniu zamknięcia placówek oświatowych do świąt wielkanocnych - pierwotnie szkoły, przedszkola, żłobki miały być zamknięte do 25 marca. Z kolei wcześniej planowana wielkanocna przerwa świąteczna miała trwać od czwartku 9 kwietnia do wtorku 14 kwietnia.