Miała się obronić, ale jej szkoła upada. W podobnej sytuacji może być nawet 300 osób

- Już miałam się bronić, a tu się okazuje, że moja uczelnia upada - mówi nam jedna z czytelniczek. - Mi studia opłacił pracodawca, więc jestem w jeszcze gorszej sytuacji - dodaje inna. Niewykluczone, że Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia na lodzie zostawi aż 300 osób.

Uczelnia się broni: oddaliśmy pieniądze 299 osobom

Dodzwoniliśmy się do władz uczelni. Rektor Katarzyna Pytkowska w rozmowie z WP przyznała, że sytuacja uczelni była zła już od jakiegoś czasu. Do połowy października miały się toczyć rozmowy z inwestorem, jednak ostatecznie nie zakończyły się sukcesem. Zapewnia jednak, że WSZKiPZ umożliwiła wszystkim kontynuowanie nauki na innych uczelniach. A tym, którzy woleli z nauki zrezygnować, wypłaciła czesne. Jak zapewnia rektor nieuregulowana sytuacja jest obecnie tylko z jednym ze studentów z zagranicy. A pozostali z 300 studentów mają być już z uczelnią w stu procentach rozliczeni.

Znikająca szkoła. "Najpierw była nagła przeprowadzka do szarego bloku"

Jak mówi w rozmowie z WP pani Małgorzata, od dłuższego czasu można było wyczuć, że uczelnia ma problemy. - Niedawno szkoła miała prestiżową lokalizację, okolice warszawskiego Starego Miasta. Ale przed wakacjami uczelnia przeprowadziła się na ulicę Drawską. To był ogrodzony, szary blok, nieźle trzeba było się nakombinować, by wejść do środka. Gdy już się udało, spotkałam listonosza. Powiedział mi, że na adres uczelni trafiają dziesiątki, jak nie setki listów poleconych. I że nikt ich nie odbiera - mówi nam studentka.

Co na to prawnicy? Niektórzy sugerują, by zawiadomić prokuraturę. Inni mówią, że trzeba walczyć nie tylko o zwrot czesnego, ale też o zadośćuczynienie. - Jeśli przecież student poświęcił dwa lata życia na naukę i teraz, z winy uczelni, nie może realizować swoich planów zawodowych, to powinien dostać za to jakąś rekompensatę - mówi nam anonimowo adwokat, zajmujący się prawem oświatowym. I zaznacza, że to wcale nie jest odosobniony przypadek. Padają w ten sposób nie tylko prywatne wyższe uczelnie, ale też na przykład małe szkoły językowe.